Fransa'da bina çöktü: 4 yaralı, 4 kayıp - Haberler
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Fransa'da bina çöktü: 4 yaralı, 4 kayıp

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fransa'da bina çöktü: 4 yaralı, 4 kayıp

Fransa'nın güneyinde meydana gelen patlamada bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı, kayıp olan 4 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.

Fransa'nın güneyinde meydana gelen patlamada bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı, kayıp olan 4 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesine bağlı Sanary-sur Mer'de meydana gelen patlamada, 3 katlı bir bina çöktü. Yetkililer, enkaz altından çıkarılan 1 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtirken, yaralanan

3 kişi ise hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bina enkazında olduğu düşünülen, kayıp 4 kişiyi ise arama çalışmalarını sürdürüyor.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yetkililer olay yerine gelen ilk ekiplerin yoğun gaz kokusu fark ettiğini belirtti. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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