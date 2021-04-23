Fransa'da bıçaklı saldırıya uğrayan polis hayatını kaybetti
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Fransa'da bıçaklı saldırıya uğrayan polis hayatını kaybetti

Fransa'da bıçaklı saldırıya uğrayan polis hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın Yvelines ilinde polis karakolunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi.

Fransa'nın Yvelines ilinde polis karakolunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rambouillet kentindeki karakolda öğleden sonra bir polis memurunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Darmanin, olay yerine gideceği bilgisini paylaştı.

Saldırganın, karakoldaki diğer polisler tarafından vurularak yaralandığı ve durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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