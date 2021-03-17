Fransa'da bıçaklı saldırı: 76 yaşındaki yönetmen ağır yaralandı
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Fransa'da bıçaklı saldırı: 76 yaşındaki yönetmen ağır yaralandı

17.03.2021 17:46 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:56
Fransa'da bıçaklı saldırı: 76 yaşındaki yönetmen ağır yaralandı

Fransa'nın Montpellier kentinde yazar ve yönetmen Alain Francon bıçaklı saldırıya uğradı.

Fransa'nın Montpellier kentinde yazar ve yönetmen Alain Francon bıçaklı saldırıya uğradı. Francon'un sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Fransa'nın Montpellier kent merkezinde yer alan Saint-Roch kilisesi yakınlarında 76 yaşındaki yazar ve yönetmen Alain Francon bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yazarın sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği aktarıldı.

Terör şüphesi olmadığı belirtilen saldırının faili aranıyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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