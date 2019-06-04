Fransa'da belediyeler bisiklet ve otomobilden sonra tekerlekli sandalye kiralalayacak

Fransa'da belediyeler kiralık bisiklet, elektrikle çalışan otomobil ve mobiletten sonra vatandaşa istenildiğinde tekerlekli sandalye kiralanması için harekete geçti.

Toulouse, fiziksel engellilere, yaşlılara veya yürüme zorluğu çekenler için elektrikle çalışan tekerlekli sandalye kiralayacak ilk kent oluyor. Euronews.com'da Görüntüle