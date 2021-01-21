Fransa'da bazı Müslüman sivil toplum kuruluşlarından "İslami Prensipler Tüzüğüne" tepki
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Fransa'da bazı Müslüman sivil toplum kuruluşlarından "İslami Prensipler Tüzüğüne" tepki

21.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:28
Fransa'da bazı Müslüman sivil toplum kuruluşlarından

Fransa'da hükümetin desteğiyle hazırlanan "İslami Prensipler Tüzüğü", bazı Müslüman sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti.

Fransa'da hükümetin desteğiyle hazırlanan "İslami Prensipler Tüzüğü", bazı Müslüman sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti.

Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF), Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) ile "İnanç ve Uygulama" adlı federasyonun ortak açıklamasında, söz konusu tüzüğe ilişkin "Metindeki bazı açıklamalar Müslümanların onurunu zedeliyor, Müslümanları suçlayan ve ötekileştiren nitelikte." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüzüğün, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunulmadan önce Fransa İslam Konseyine (CFCM) bağlı tüm federasyonların onayının ve ülkede görev yapan imamların görüşlerinin alınmamasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Tüzükteki "yabancı ülkelerin Fransa'da dinin yaşanmasına müdahale etmemesi, dinlerin araçsallaştırılmaması ve Fransa'nın anayasasına ve prensiplerine saygı" konularına katıldıkları ifade edilen açıklamada, "Ancak, metinde geçen bazı ifadeler, Fransa'daki Müslümanlar ile toplumun arasındaki güven bağını zayıflatacak nitelikte. Ayrıca, metindeki bazı açıklamalar Müslümanların onurunu zedeliyor, Müslümanları suçlayan ve ötekileştiren nitelikte." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kurulacak Ulusal İmamlar Konseyi'nin (CNI) meşruiyetinin, Müslüman toplumu tarafından kabul edip edilmeyeceğine bağlı olduğu kaydedildi.

İslam'ın daha iyi anlatılması ve toplumsal uyuma katkı sağlaması için CNI'nın kurulmasının önemli olduğu belirtilen açıklamada, Fransızca bilen imamların Müslüman toplumunun yararına olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Her zaman yapıcı bir ruhla diyaloğa açık olan dini kurumlar olarak CNI ile çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Paris Camisi, Fransa Müslümanları Birliği (RMF), Fransa Müslümanları (MF), Fransa Camiler Birliği (UMF) ve Afrika, Komorlar ve Antiller İslam Dernekleri Federasyonu, 18 Ocak'ta söz konusu tüzüğü Macron'a sunarak imzalamıştı.

Tüzüğe CCMTF, CIMG ile "İnanç ve Uygulama" federasyonu imza atmamıştı.

CFCM, Kasım 2020'de Macron ile yapılan görüşmede Ulusal İmamlar Konseyinin (CNI) kurulmasına karar verildiğini bildirmişti. Bu kurumun, imamların dini bilgilerine, öğretim becerilerine ve insani niteliklerine göre görevlerini yerine getirme konusunda onay süreci oluşturacağı aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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