- Fransa'da Bastille Günü askeri geçit töreni

Fransa'dan askeri gövde gösterisi

PARİS - Fransa ulusal bayramı Bastille Günü askeri geçit töreni başkent Paris'te Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katılımıyla gerçekleşti.

Bastille Günü olarak bilinen 14 Temmuz Fransa Ulusal Bayramı askeri geçit töreni Paris'te gerçekleşti. Törene, Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri ile temsilcileri katıldı.

Askeri geçitte gövde gösterisi

Geçit töreninde 4 bin 300 asker, 196 askeri araç, 237 at, 69 uçak ve 39 helikopter yer aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, "II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Avrupa hiç bu kadar önemli olmamıştı. NATO ile birlikte Avrupa'nın savunmasının inşası, Fransa için bir önceliktir" dedi.

Paris'teki Bastille Hapishanesinin 14 Temmuz 1789'da basıldığı gün olan Bastille Günü, Fransız Devrimi'nin parlama noktası olarak görülmektedir.

Kaynak: İHA