Fransa'da başörtüsü tartışması: Rahibe ile Müslüman kadının başörtülerinin amaçları farklı

21.11.2019 18:49 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:49

Fransa'da Katolik bir rahibenin başörtüsü ve kıyafeti nedeniyle huzurevine kabul edilmemesi laiklik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.



Belediye tarafından yönetilen huzurevinin laiklik ilkeleri çerçevesinde hiç kimsenin dini sembol taşımaması gerektiğini belirtmesi üzerine, bazı siyasiler ve gazeteciler İslami başörtüsü ile rahibe başörtüsünün farklı olduğunu savundu. Euronews.com'da Görüntüle