Fransa'da başörtüsü ile Hitler'in SS üniforması arasında paralellik kuran sunucuya tepki büyüyor
Fransa’nın en çok izlenen haber kanallarından LCI’ın sabah haber programı sunucusunun, başörtüsü ile Hitler’in SS üniforması arasında paralellik kurması ülke genelinde yoğun tepki aldı.
Fransa'daki haber kanallarından LCI'nın sabah kuşağı haber programı sunucusu Olivier Galzi'nin "başörtüsü ile Hitler'in SS üniforması arasında paralellik kurması" ülke genelinde yoğun tepki aldı.
Sosyal medyada gazeteciye tepkiler çığ gibi artarken, televizyon yönetimi, kurumda çalışan gazetecileri bu tür hassas konularda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Euronews.com'da Görüntüle