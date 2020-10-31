Fransa'da başörtülülerin markete girmesini yasaklayan kişiye soruşturma açıldı
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Fransa'da başörtülülerin markete girmesini yasaklayan kişiye soruşturma açıldı

31.10.2020 02:23 | Son Güncelleme: 31.10.2020 02:26
Fransa'da başörtülülerin markete girmesini yasaklayan kişiye soruşturma açıldı

Fransa'nın güneyindeki Nimes kentinde, markete başörtülülerin girmesinin yasak olduğuna dair yazı asan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın güneyindeki Nimes kentinde, markete başörtülülerin girmesinin yasak olduğuna dair yazı asan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Nice kentinde dün düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısının ardından, Nimes kentinde bir kişi, marketinin camına "Bugünden itibaren başörtülü kadınların buraya girişi yasaktır." yazılı bir duyuru astı.

Yazının tepki çekmesi ve sosyal medyada yayılmasının ardından Nimes Savcılığı, esnaf hakkında "yasa dışı şekilde satışı reddettiği ve ayrımcılık yaptığı" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Savcılık, olayın, market sahibine tehdit mesajları gönderildiği iddiaları ile dükkanın camlarının kırılmasının yönüyle de inceleneceğini bildirdi.

Marketin bağlı olduğu Casino grubundan yapılan açıklamada, market sahibinin yazıyı bilgileri haricinde cama astığı, bu gibi eylemlerin kesinlikte tasvip edilmediği ve şiddetle kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, grubun ürünlere serbest erişim sağlayan yasalara uygun şekilde tüm müşterilerinin beklentileri karşılama çabasında olduğu ifade edildi.

Güney Fransa'daki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi yakınlarında önceki gün sabah saatlerinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenleyerek 3 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi yaralamıştı.

Saldırgan yakalanırken Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Diğer yandan, Nice'teki saldırıdan iki saat sonra Avignon kentinde, aşırı sağcı bir kişi saldırı girişiminde bulunmuş, ancak polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, saldırganın psikolojik bakımdan sorunlu olduğunu, bu nedenle olayın terör kapsamında değerlendirilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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