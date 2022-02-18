Fransa'da başörtülü "Kadınlar Günü" afişi, polemikler üzerine kaldırıldı

Fransa'nın Nantes kentinde belediyeye ait reklam panosuna "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında asılan başörtülü bir kadının bulunduğu afiş, polemikler üzerine kaldırıldı.

Refah ve Dayanışma Derneği, Pays de la Loire bölgesindeki Nantes'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için her yıl yaptıkları etkinlik çerçevesinde, bir panoya belediyenin bilgisi dahilinde afiş astı.

Derneğin logosunun da bulunduğu afişte, başörtülü bir kadınla birlikte "Kadınlar ayı", "Nantesli kadınların yüzü" yazıları yer aldı.

Nantes Belediyesi muhalif isimlerinden Cumhuriyetçiler (LR) partisinden Laurence Garnier, Twitter'dan yaptığı açıklamada, afişi paylaşarak belediyenin başörtülü bir kadını ön plana koyduğunu ve bunun laikliğe aykırı olduğunu savundu.

Garnier, Nantes Belediyesini "kamu fonlarını, cemaatçiliği finanse etmekte kullanmakla" suçladı.

Garnier'nin iddialarına Twitter'dan cevap veren Nantes Belediyesi Başkan Yardımcısı Bassem Asseh, derneğin "Kadınlar Günü" projesi kapsamında belediyeye başvurduğunu ancak projeyi sübvanse etmediklerini aktardı.

Asseh, afişin sübvanse edilen derneklere ayrılan panolardan birine asıldığını, ardından kaldırıldığını belirtti.

Avrupa Konseyi'nin 28 Ekim 2021'de başörtülü kadınlara yönelik yapılan ayrımcılığa karşı başlattığı "başörtülü kampanya" da Fransa'nın girişimleri sonucu iptal edilmişti.