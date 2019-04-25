Fransa'da Başbakan Philippe'e Sunulan Rapora Göre 22 Bin Kişi İstihbarat Servislerinin Takibinde

Fransa'da Başbakan Edouard Philippe'e sunulan bir istihbarat raporu, ülkede 22 bin 308 kişinin 2018 yılında teknik takip altında olduğunu ortaya koydu.

Ulusal Teknik İstihbarat Kontrol Komisyonu tarafından hazırlanan 195 sayfalık rapor, 2018 yılında teknik takibe takılanlarının sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 3 arttığını gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle