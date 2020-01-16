Fransa'da Başbakan Edouard Philippe grevlere tepki gösterdi: 'Gereğinden fazla sürdü'

16.01.2020 19:27 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:27

Fransa'da hükümetin yeni emeklilik reformuna karşı aralık başından beri devam eden grevlere Başbakan Edouard Phillippe tepki gösterdi.



Başbakan perşembe günü altıncı defa düzenlenen ve katılımın oldukça düşük olduğu grevlerin "gereğinden fazla sürdüğünü" açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle