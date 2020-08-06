Fransa'da bankada rehine krizi sürüyor, bir rehine kurtarılmayı bekliyor Fransa'nın kuzeyinde bulunan Le Havre kentinde yer alan bir bankada silahlı şüpheli, rehin aldığı 6 kişiden 4'ünü bıraktı.

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Le Havre kentinde yer alan bir bankada silahlı şüpheli, rehin aldığı 6 kişiden 4'ünü bıraktı. Bir rehine ise kaçmayı başarırken, son rehinenin de kurtarılması için polisin ikna çalışmaları sürüyor.

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Le Havre kentinde yer alan bir bankada rehine krizi sürüyor. Kent merkezinde bir bankanın kapanış saatine yakın silahla içeri girip 6 kişiyi rehin alan 34 yaşında ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen şüpheli, polis ve getirilen ara bulucunun ikna çalışması ile şu ana kadar 4 rehineyi bıraktı. 53 yaşındaki bir rehinin de kendi imkanları ile kaçması sonucu şüphelinin elinde son bir rehine kaldığı ve söz konusu rehinenin kurtarılması için ikna çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Hafif suçlardan tanınan şüphelinin hiç ateş etmediği ve kimseye zarar vermediği bildirildi. Bir polis kaynağı basına yaptığı açıklamada, "Banka soymak için yapmıyor, kendinden söz ettirmek için yapıyor" ifadelerini kullandı. Bölgeye bomba imha ekibinin intikal ettiği ve ikna çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA