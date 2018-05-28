Fransa'da Balkondan Sarkan Küçük Çocuğu Kurtaran Malili Gence Vatandaşlık Verilecek

Fransa'da Balkondan Sarkan Küçük Çocuğu Kurtaran Malili Gence Vatandaşlık Verilecek

Paris'te, 4. kattaki balkondan sarkan küçük bir çocuk, kahraman bir genç tarafından kurtarıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptığı açıklamada, kahraman Malili göçmene Fransız vatandaşlığı verileceğini duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te 4. katta bulunan bir balkondan sarkan küçük bir çocuk, kahraman bir genç tarafından kurtarıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, Malili bir göçmen olan kahraman gence Fransız vatandaşlığı verileceğini duyurdu.

BİR ANDA KORKULUKLARA TIRMANDI

Fransa'nın Başkenti Paris'teki 18.bölgesinde bir binanın 4. katındaki balkondan sarkan küçük bir çocuk, olayı gören kahraman bir gencin binanın dış cephesinden tırmanarak balkona ulaşması sonucu kurtarıldı. Akşam yerel saat ile 8 gibi balkonun dış cephesine tutunan küçük bir çocuk gören yayalar itfaiyeyi arayıp korkuyla beklerken fiziki kondisyonu iyi olan Mamoudou Gassama isimli bir genç binaya tırmanma kararı aldı.

Macron, Malili göçmeni ağırlamıştı.

Malili göçmen daha sonrasında 4'üncü kata tırmanıp çocuğu içeri aldı. Sosyal medyada büyük yankı alan görüntülerden sonra, Gassamai'nin onur ödülüne layık görülmesi istendi. Küçük çocuğun ise polis tarafından, ebeveynlerinin sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle ailesinden alınıp çocuk yurduna götürüldüğü öğrenildi.

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YORUMLAR (49)

  • BENSEN O:
    sanki adam tırmansın dıye yapılmıs orası ve yukarıdakı adam neyapıyo bu ıste bı sacmalık var dıyecegım ama bılemedım ya
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  • .................:
    vay anasını arkadaş. . . . elalem diyorki. . . . . benim vatanım kutsaldır. . . benim vatanım benim mahremimdir. . . benim vatanım benim özelimdir. . . . büyük büyük büyük dedelerimin yadigarıdır. . . . emanetidir. . . . mirasıdır. . . öööle her elini sallayan ayak bile basamaz. . . . ringonun ahırı değil burası. . . hele hele bu kutsal emanetin, milletin vatandaşı olabilmek ne mümkün. . . . demek fransa vatandaşı olabilmek bu kadar zormuş. . . . .
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