Fransa'da Asya kökenlilere yönelik Kovid-19 ayrımcılığı
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Fransa'da Asya kökenlilere yönelik Kovid-19 ayrımcılığı

02.11.2020 01:21 | Son Güncelleme: 02.11.2020 01:24
Fransa'da Asya kökenlilere yönelik Kovid-19 ayrımcılığı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının günlük 50 bine yaklaştığı Fransa'da, son günlerde sosyal medyada Asya kökenlilere karşı ırkçı mesajlar ve sokaklarda fiziksel saldırılar arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının günlük 50 bine yaklaştığı Fransa'da, son günlerde sosyal medyada Asya kökenlilere karşı ırkçı mesajlar ve sokaklarda fiziksel saldırılar arttı.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, özellikle sokağa çıkma yasağının başladığı 30 Ekim'den bu yana, Twitter'da "tüm Çinlilere saldırı", "Hitler, Yahudiler yerine Çinlileri öldürmeliydi" şeklinde mesajlar paylaşıldı.

Başkent Paris Savcılık Ofisi, ölüm tehditleri ve hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili, "kişinin fiziksel bütünlüğüne karşı ırkçı şekilde kamu provokasyonunda bulunma" gerekçesiyle soruşturma açtı.

Ayrıca Asya kökenli bazı kişiler, sokakta yüzlerine tükürülme ve tokatlanma gibi fiziksel şiddete de maruz kaldı.

Asya kökenli 37 yaşındaki bir kadın öğretmen, salı akşamı bir çiftin fiziksel şiddeti ve hakaretine uğradı.

Çiftin takip ettiği kadın, sığınmaya çalıştığı dükkandan geri çevrilirken polisi arayarak saldırganlardan kurtulmayı başardı.

Asya kökenli genç Kevin da perşembe akşamı, kendi yaşlarında iki kişinin saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar hakaret ettikleri Kevin'ı biber gazı sıkarak darbetti.

Paris'te Asya kökenlilerin yoğun yaşadığı 13. bölgedeki Chinatown semtindeki 46 Asya derneğinin oluşturduğu Safety for All grubunun gözcüsü Sun-Lay Tan, özellikle çarşamba akşamından itibaren Asya kökenlilere yönelik nefret suçlarının arttığını belirtti.

Sadece Paris'te değil, Aubervilliers, Pantin, La Courneuve, Bobigny (Seine-Saint-Denis), Créteil, Vitry'nin (Val-de-Marne) de aralarında bulunduğu birçok kentte de Asya kökenlilere tükürüldüğünü, tokat atıldığını ve insanların metrolarda yanlarına oturmaktan kaçtığını ifade eden Sun Lay, "Yalnız ve yetkililer tarafından terk edilmiş hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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