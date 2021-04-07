Fransa'da AstraZeneca aşısı olduktan sonra ölen 63 yaşındaki kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu
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Fransa'da AstraZeneca aşısı olduktan sonra ölen 63 yaşındaki kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa'da AstraZeneca aşısı olduktan sonra ölen 63 yaşındaki kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu

Fransa'nın Annecy kentinde AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olduktan 11 gün sonra hayatını kaybeden 63 yaşındaki Joal Crochet'in ailesi suç duyurusunda bulundu.

Fransa'nın Annecy kentinde AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olduktan 11 gün sonra hayatını kaybeden 63 yaşındaki Joal Crochet'in ailesi suç duyurusunda bulundu.

Crochet'in kardeşi Jean-Luc Crochet, France Bleu radyosuna yaptığı açıklamada, kardeşinin 7 Mart'ta AstraZeneca aşısının ilk dozunu olduktan yarım saat sonra şiddetli eklem ağrısı hissettiğini, ardından solunum sorunu ortaya çıktığını kaydetti.

Jean-Luc Crochet, kardeşinin sağlık durumunun daha sonra ağırlaştığını, 17 Mart'ta hastaneye kaldırıldığını ve 18 Mart'ta yaşamını yitirdiğini söyledi.

Doktorların karaciğerde, böbreklerde ve beyinde kanda pıhtılaşma tespit ettiğini aktaran Jean-Luc Crochet, kardeşinin neden öldüğünün tespit edilebilmesi için suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Crochet, kanda pıhtılaşma ortaya çıkmasının aşıdan kaynaklanabileceğini savundu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkilisi Marco Cavaleri, AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile bu aşı yapıldıktan sonra ortaya çıkan kanda pıhtılaşma vakaları arasında bir bağ olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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