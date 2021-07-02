Fransa'da Assa Traore, kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu jandarmaya hakaret davasından beraat etti
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Fransa'da Assa Traore, kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu jandarmaya hakaret davasından beraat etti

Fransa'da Assa Traore, kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu jandarmaya hakaret davasından beraat etti
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da, kardeşi Adama Traore'nin Temmuz 2016'daki ölümünden sorumlu tuttuğu jandarmalara hakaret ve iftiradan yargılanan Assa Traore, beraat etti.

Fransa'da, kardeşi Adama Traore'nin Temmuz 2016'daki ölümünden sorumlu tuttuğu jandarmalara hakaret ve iftiradan yargılanan Assa Traore, beraat etti.

Ülkede siyahilere ve banliyöde yaşayanlara yönelik polis şiddetine tepkinin sembolü haline gelen siyahi genç kız Traore hakkında, Temmuz 2019'da yayımladığı ve kardeşinin ölümünden jandarmaları sorumlu tuttuğu "Suçluyorum" başlıklı yazı nedeniyle açılan davada karar açıklandı.

Kararda, genç kızın yazısının hakaret içerdiği ancak iyi niyet kriterlerini de karşıladığı ifade edildi.

"Assa Traore tarafından belirtilen görüşlerin aşırılığı, provokatif tonu ve de yargılanmayan jandarmalara yönelik suçlamalarının şiddeti, yazının yayımlanma koşulları ve zanlının yürüttüğü faal mücadele ışığında anlaşılmalıdır." ifadesi kullanılan kararda, bu sebeplerle Traore'nin beraatine hükmedildiği kaydedildi.

Genç kız ve avukatı, kararı sevinçle karşılarken jandarmaların avukatları kararı temyize götüreceklerini bildirdi.

Adama Traore, jandarma aracında hayatını kaybetmişti

Adama Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolünde yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda, Adama Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği belirtilmişti. Daha sonra ise Adama Traore'nin doktor müdahale etmeden önce jandarma aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Olaya karışan kolluk kuvvetleriyle ilgili herhangi bir soruşturma açılmazken tahkikat hakimlerinin yürüttüğü soruşturmalardan da henüz sonuç çıkmadı.

Adama Traore'nin ölümü sonrası çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmiş, kardeşleri ve aile fertlerinden birçoğu gözaltına alınmıştı.

Savcının, "Adama'nın polis şiddetiyle değil enfeksiyon nedeniyle kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği" şeklindeki açıklaması üzerine banliyölerde isyan başlamıştı.

Paris Temyiz Mahkemesi, jandarmaların Aralık 2019'da mahkemeye taşıdığı, Assa Traore'nin erkek kardeşinin ölümünden jandarmaları sorumlu tutan Eylül-Kasım 2019'daki sosyal medya paylaşımlarının masumiyet karinesini ihlal ettiğine hükmetmişti.

Mahkeme, genç kızın konuyla ilgili paylaştığı 5 mesajdan 2'sini silmesine, jandarmalara toplam 4 bin avro tazminat ödemesine ve sosyal medya sayfasında 15 gün süresince mahkeme kararını paylaşmasına karar vermişti.

Fransa'da "Ulusal Jandarma" polis gücüyle birlikte Fransa İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik birimini oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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