Fransa'da Aspirin gibi ağrı kesiciler eczacı kontrolünde satılacak
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Fransa'da Aspirin gibi ağrı kesiciler eczacı kontrolünde satılacak

Fransa, reçetesiz satılan ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlara yönelik yeni düzenlemeler getirdi. Hastalar aspirin türü ilaçları yıl başından itibaren yalnızca eczacıların kontrolünde satın alabilecek.

18.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:57
Fransa'da Aspirin gibi ağrı kesiciler eczacı kontrolünde satılacak

, reçetesiz satılan ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlara yönelik yeni düzenlemeler getirdi. Hastalar Aspirin türü ilaçları yıl başından itibaren eczacıların izni olmadan satın alamayacak.


Fransa'da ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisiyle bilinen parasetamol içerikli ilaçlar, eczane raflarında tüketicinin erişimine açık bir şekilde satılıyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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