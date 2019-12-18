Fransa'da Aspirin gibi ağrı kesiciler eczacı kontrolünde satılacak
Fransa, reçetesiz satılan ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlara yönelik yeni düzenlemeler getirdi. Hastalar aspirin türü ilaçları yıl başından itibaren yalnızca eczacıların kontrolünde satın alabilecek.
18.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:57
Fransa, reçetesiz satılan ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlara yönelik yeni düzenlemeler getirdi. Hastalar Aspirin türü ilaçları yıl başından itibaren eczacıların izni olmadan satın alamayacak.
Fransa'da ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisiyle bilinen parasetamol içerikli ilaçlar, eczane raflarında tüketicinin erişimine açık bir şekilde satılıyordu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com