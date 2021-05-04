Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, yargılandığı davadan beraat etti
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Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, yargılandığı davadan beraat etti

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, yargılandığı davadan beraat etti
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, terör örgütü DEAŞ'a ait infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaştığı gerekçesiyle yargılandığı davadan beraat etti.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, terör örgütü DEAŞ'a ait infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaştığı gerekçesiyle yargılandığı davadan beraat etti.

Nanterre Mahkemesi, Le Pen'in söz konusu görüntülerin paylaşılmasının "bilgilendirme amacı" taşıdığına ve siyasi muhalefet yaklaşımı içinde yer alan bir saldırıya "tutarlı" yanıt oluşturduğuna karar verdi.

Mahkeme, aynı davada yargılanan aşırı sağcı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Gilbert Collard'in de beraat etmesine hükmetti.

Nanterre Mahkemesinde 10 Şubat'ta görülen duruşmada savcılık Le Pen ve Collard'ın 5 bin avro para cezası ile cezalandırılmasını istemişti.

Dokunulmazlığı kaldırılmıştı

Le Pen, 2015'te, partisi ile DEAŞ arasında paralellik kuran bir gazeteciye tepki olarak sosyal paylaşım sitesinde terör örgütünün yaptığı üç infazla ilgili fotoğraflar paylaşmıştı. Tepkilerin ardından Amerikalı gazeteci James Foley'in infazına ilişkin fotoğrafı silen Le Pen, diğer ikisini ise kaldırmayı reddetmişti.

Paris Savcılığı, Mart 20018'de Le Pen hakkında "şiddet içeren görüntüleri yayma" suçundan soruşturma açmış ve 3 yıl hapis, 75 bin avro para cezası talep etmişti. Le Pen 2019'da Nanterre Mahkemesine sevk edilmişti.

Konuyla ilgili ön soruşturma çerçevesinde Le Pen'in dokunulmazlığı iki yıl önce Avrupa Parlamentosu (AP) ve Fransa Ulusal Meclisi tarafından kaldırılmıştı.

Soruşturma kapsamında Le Pen'den "psikiyatri testi" uygulanması talebinde bulunulmuştu ancak aşırı sağcı lider bu testi yaptırmayı reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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