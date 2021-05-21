Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'in partisi, İslamofobik paylaşımlar yapan adayını geri çekti

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yerel seçimlerde yarışacak bir adayını İslamofobik paylaşımlarının ortaya çıkması üzerine geri çekti.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yerel seçimlerde yarışacak bir adayını İslamofobik paylaşımlarının ortaya çıkması üzerine geri çekti.

France Bleu'nün haberine göre, Correze vilayetindeki Uzerche kentinde yerel seçimler için RN'den aday olan Daniele Delavaud'un Kasım 2017'de Twitter hesabında "Tüm camilere bum!" "Camilerin inşası durdurulsun. Ben hepsinin hava uçurulmasından rahatsız olmam." paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

Aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi RN, paylaşımların sosyal medyaya yansımasının ardından Delavaud'un adaylığını iptal etti.

Partinin Bölge Sekreteri Valeri Elophe, paylaşımlardan daha önce haberdar olsalardı Delavaud'un adaylığının söz konusu olamayacağını belirtti.

Elophe, paylaşımlardaki ifadelerin RN'nin değerlerini yansıtmadığını aktardı.

Partinin kararını anladığını ve kabul ettiğini söyleyen Delavaud'un aynı ilde alternatif aday olan eşi Jacky Delavaud'un adaylığı da yine RN tarafından iptal edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru