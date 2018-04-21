Fransa'da Aşırı Sağcı Gruptan Sınır Kapama Eylemi

Fransa'da aşırı sağ görüşleri ve göçmen karşıtı faaliyetleriyle bilinen "Generation Identitaire" adlı grubun üyeleri, Fransız Alplerinde sığınmacılara karşı helikopter ve insansız hava aracıyla (İHA) "sınır kapatma" eylemi düzenledi.

Fransa ve İtalya arasındaki Echelle Boğazı'na tırmanan Generation Identitaire üyesi yaklaşık yüz kişi, sınırı sembolik tel örgüyle kapattı.

İki helikopter ve çok sayıda İHA ile düzenlenen ve "Alplerde Avrupa'yı Savunmak" adı verilen eyleme Almanya, İtalya, Avusturya ve Danimarka'dan gelen göstericiler de katıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, zirveye tırmanan göstericiler, sığınmacıların geçiş noktasına üzerinde "Sınır kapalı. Avrupa sizin eviniz değil. Ülkenize geri dönün" yazılı dev bir pankart astı.

Eylem mecliste tartışmalara neden oldu

Eylem, sığınma ve göç yasası değişikliğini görüşmek için toplanan mecliste tartışmalara neden oldu.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Başkanı Jean-Luc Melenchon, yüzlerce kişinin yasa dışı bir şekilde Fransa sınırını koruma görevi üstlendiğini kaydederek "Bayan Le Pen'in arkadaşları, karın içindeki garibanları geri püskürterek sınır sorununu çözeceklerini sanıyorlar." dedi.

Genel Kurul salonunda bazı milletvekilleri, güvenlik görevlilerinin göstericilere müdahale etmemesini eleştirerek eylemin sığınmacıların hayatını tehlikeye soktuğunu savundu.

Sol Parti Genel Sekreteri Laurence Pache, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'a hitaben "Göçmenlerin avlanmasına rıza gösterildiğini" söyledi.

Eski Sağlık Bakanı Laurence Rossignol, "Alp Dağlarında göçmenleri durdurmak için milis güçlerin devreye sokulduğunu" kaydederek hükümeti eleştirdi. Senatör Nathalie Goulet de uygulamanın yakışıksız ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Büyük bölümü Afrika ülkelerinden gelen binlerce sığınmacı, Akdeniz'i aştıktan sonra İtalya'ya, buradan da dağ yollarını izleyerek Fransa'ya geçiyor. Son dönemde bu yolu kullananların sayısında artış olduğu belirtiliyor. Daha önce yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan sığınmacılara destek olan birçok kişi gözaltına alınmış ve yargılanmıştı.

Generation Identitaire, Avrupa'da yabancı karşıtı eylemleriyle biliniyor. Grup üyeleri 2013'te sadece "Fransız kökenli" evsizlerin yararlanacağı yardım kampanyası düzenlemiş, 2016'da da Montpellier kentindeki sığınmacı merkezinin girişine duvar örmüştü. Grup, geçen yaz sığınmacı karşıtı faaliyetini kiraladıkları bir gemi ile Akdeniz'e taşımış ve "Avrupa'yı Savun" sloganıyla Akdeniz'i geçmeye çalışan sığınmacıları kurtarmak için çaba harcayan sivil toplum kuruluşlarını engellemeye çalışmıştı.