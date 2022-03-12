Fransa'da aşırı sağcı Eric Zemmour'un Afganistan'a benzettiği kentin belediye başkanı dava açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da aşırı sağcı Eric Zemmour'un Afganistan'a benzettiği kentin belediye başkanı dava açtı

AA - Esra Taşkın - Güncel
 - Güncelleme:
Fransa'da aşırı sağcı Eric Zemmour'un Afganistan'a benzettiği kentin belediye başkanı dava açtı

Fransa'da Viry-Chatillon Belediye Başkanı Jean-Marie Vilain, kentini Afganistan'a benzeten aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'a "hakaret" davası açtı.

Fransa'da Viry-Chatillon Belediye Başkanı Jean-Marie Vilain, kentini Afganistan'a benzeten aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'a "hakaret" davası açtı.

Başkent Paris'e 20 kilometre mesafedeki kentin Belediye Başkanı Vilain, Zemmour'un sözlerini Viry-Chatillon'un onurunu ve itibarını zedelediği gerekçesiyle belediyesi adına Evry Mahkemesine şikayette bulundu.

Eric Zemmour 7 Şubat'ta çıktığı France İnter radyosunda, Müslümanların sosyal ve ticari hayatta görünür oldukları Roubaix, Trappes, Viry-Chatillon, Vitry ve benzer diğer banliyöleri Afganistan'a benzetmişti.

Zemmour daha öncede nefret teşvik ettiği için ceza almıştı

Paris Ceza Mahkemesi, 2020 yılında Cnews kanalındaki bir programda 18 yaşından küçük göçmenleri "hırsız", "katil" ve "tecavüzcü" olarak nitelendiren Zemmour'u, bu ifadeleriyle nefreti körüklediği gerekçesiyle bu yıl ocak ayında 10 bin avro para cezasına çarptırmıştı.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Afganistan, Hakaret, Fransa, Jean, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title