Fransa'da aşırı sağcı Eric Zemmour, cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını açıkladı

Fransa'da aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour, ülkede 2022'de düzenlenecek Cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını duyurdu.

Zemmour, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, "Kaderimizi elimize almaya karar verdim. Fransa'yı reforme etme değil kurtarma zamanı. Cumhurbaşkanı seçiminde yarışma kararı aldım." dedi.

Göçün ülkedeki sorunları daha da ciddi hale getirdiğini savunan Zemmour, "Artık bildiğiniz ülkede olmadığınızı hissediyorsunuz. Jeanne d'Arc, 14. Louis, Bonaparte ve Charles De Gaulle'un ülkesinde değilsiniz. Fransa'nın, Fransa olmadığını herkes anladı." ifadelerini kullandı.

Zemmour, ülkedeki cumhurbaşkanlarının on yıllardır ülkeyi "ölümcül yola" soktuğunu öne sürdü.

Fransa'da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

Desteğini son aylarda artırdı

Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde adaylığını henüz açıklamadan anketlerde kısa sürede hızla yükselen bir isim olan aşırı sağcı gazeteci ve yazar Zemmour, aşırı muhafazakar, İslam ve göçmen karşıtı, milliyetçi ve ulus-devlet anlayışını benimseyen isim olarak öne çıkıyor.

Seçimin ilk turuna ilişkin yapılan anketlere göre, Zemmour'un ilk turda alması beklenen oy oranı son birkaç ayda yüzde 5'ten yüzde 16-18'e kadar çıktı.

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour'un, bazı anketlerde aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'in "tahtını sallaması", muhtemel oy oranının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'unkine giderek yaklaşması dikkati çekiyor.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet