Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour, protesto edildi

??????? Fransa'nın kuzeyindeki Lille kentinde cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında miting düzenleyen aşırı sağcı adayı Eric Zemmour, kent sakinlerinin protestosuyla karşılaştı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı SOS Racisme derneğinin çağrısıyla yüzlerce eylemci, sabah saatlerinde kentin Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Lille Belediye Başkanı Martine Aubry'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Zemmour'un ırkçılık ve şiddet yanlısı fikirlerine karşı olduklarını ifade etti.

Aubry, kentinin "kardeşlik ve hoş karşılama diyarı" olduğunu, ancak Zemmour'un fikirleri nedeniyle "hoş karşılanmadığını" ifade etti.

Göstericiler, Zemmour'un kente gelişini protesto etti.

Kent öğle saatlerinde ikinci bir Zemmour karşıtı gösteriye daha ev sahipliği yaptı.

Yüzlerce polisin gözetiminde gerçekleşen protestoda, polisler ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

Göstericiler "Zemmour, defol" şeklinde sloganlar attı.

Gösteriye katılan 3 kişi polislerce gözaltına alındı.

Öte yandan, aşırı sağcı Zemmour tepkilere rağmen mitingini yaptı.

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