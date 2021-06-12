Fransa'da aşırı sağa karşı Özgürlük Yürüyüşü düzenlendi
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Fransa'da aşırı sağa karşı Özgürlük Yürüyüşü düzenlendi

Fransa'da aşırı sağa karşı Özgürlük Yürüyüşü düzenlendi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın başkenti Paris'te, aşırı sağa karşı ve özgürlüklerin korunmasına destek amacıyla Özgürlük Yürüyüşü yapıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, aşırı sağa karşı ve özgürlüklerin korunmasına destek amacıyla Özgürlük Yürüyüşü yapıldı.

Bazı siyasi dernekler, iş sendikaları, çevreci aktivitistler tarafından yapılan çağrıyla ülke genelinde 140 kentte "özgürlükler için ve aşırı sağ fikirlere karşı" yürüyüş düzenlendi.

Paris'te Clichy Meydanı'nda toplanan on binlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Özellikle sol partilerden çok sayıda milletvekilinin ve kalabalık sarı yelekli grubun da katıldığı yürüyüşte, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon da yer aldı.

Fransa'da aşırı fikirler toplumun geneline yayılıyor

Sosyalist Parti eski cumhurbaşkanı adayı Benoit Hamon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı fikirlerin toplumun geneline yayıldığını düşündüğü için yürüyüşe katıldığını belirtti.

"Bu tür fikirler artık sadece aşırı sağ partilerde görülmüyor." diyen Hamon, aşırı sağ iktidar olduğu takdirde Cumhuriyetin geleceğinden endişeli olduğunu söyledi.

Soy ismini vermeyen Fransa Filistin Dayanışma Derneği ve Uluslararası Hapishane Gözlemevi aktivisti üyesi Mireille de insan haklarını önemsediği ve gösteri özgürlüğüne yönelik kısıtlamalara karşı çıkmak için yürüyüşe katıldığını aktardı.

LFI milletvekillerinden Eric Coquerel, katılımın fazlalığının büyük bir başarı olduğunu dile getirdi. "Irkçılık ve aşırı sağcı fikirlerin karşıtları olarak gücümüzü göstermek istedik." ifadesini kullanan Coquerel, Paris'te 70 bin, Fransa genelinde 150 bin kişinin Özgürlük Yürüyüşüne katıldığını ileri sürdü.

(Olumsuzlukların) yabancı ya da başkalarından kaynaklandığı yanılgısı

Sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodriguez ise Fransa'da faşizm ve ırkçılığın yükselişine karşı çıkmak içim yürüyüşe katıldığını kaydetti.

"Fransızları yanlışa iten bir şey bugün şu ki (olumsuzlukların) yabancı ya da başkalarından kaynaklandığı fikridir." diyen Rodriguez, dini ve kültürel farklılıklara rağmen insanların birbirlerini anlayabildiğini göstermenin ve temsil etmenin vakti olduğunu dile getirdi.

Çok sayıda Filistin bayrağının dalgalandığı yürüyüş rotası boyunca polis sayısının az olması ve güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale etmemesi dikkati çekti.

Diğer yandan Yahudi bir şahsın, Filistin bayrağını taşıyan Philippe isimli Fransız vatandaşını Yahudi düşmanı olarak suçlayıp sataşması, çevredekiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Fransa'da aşırı sağa karşı Özgürlük Yürüyüşü düzenlendi
Fransa'da aşırı sağa karşı Özgürlük Yürüyüşü düzenlendi
Fransa'da aşırı sağa karşı Özgürlük Yürüyüşü düzenlendi
Fransa'da aşırı sağa karşı Özgürlük Yürüyüşü düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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