Fransa'da aşırı sağ ve sol isimler cumhurbaşkanı seçiminde adaylık barajına takılıyor

Fransa'da nisanda yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday adayı olan aşırı sağ ve soldan isimler, adaylık için gerekli 500 imza yeterliliğine ulaşmakta güçlük çekiyor.

Ülkedeki cumhurbaşkanı seçimlerinde resmen aday olabilmek için aday adaylarının, yaklaşık 42 bin seçilmişten en az 500 imza toplaması gerekiyor. Bir ilçeden en fazla 50 imza alabilen adayların 4 Mart'ta kadar süreleri bulunuyor.

Aşırı sağcı partiler Ulusal Birlik (RN) adayı Marine Le Pen ve Yeniden Fetih (Reconquete) lideri Eric Zemmour ile aşırı solcu kanattan Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) partisinden Jean-Luc Melenchon ve Revolution Permanente (Kalıcı Devrim) partisi adayı Anasse Kazib, henüz yeterli imzaya ulaşamadı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 393 imzası bulunan Marine Le Pen, imza yeterliliğine ulaşmaya odaklanmak amacıyla bugünden itibaren kampanya çalışmalarına bir süre ara verme kararı aldı.

Le Pen, Twitter'dan yayınladığı videoda, belediye başkanlarına kendi adaylığı için imza verme çağrısında bulundu.

Eric Zemmour ise Europe 1 radyosuna pazar günü yaptığı açıklamada, adaylık için gerekli imza sayısına ulaşamama ihtimali olduğunu söyledi.

Zemmour, şimdiye kadar 350 imza toplarken, aşırı solcu Melenchon'un 442 imzası bulunuyor.

Bir diğer aşırı solcu aday Anasse Kazib ise France 5 televizyonuna yaptığı açıklamada, antidemokratik olarak nitelendirdiği 500 imzalık baraj sisteminin sadece geleneksel parti adaylarının lehine olduğunu savundu.

Kazib'in toplam 128 imzası bulunuyor.

500 imza yeterliliğine ulaşanlar arasında, Cumhuriyetçiler partisinden Valerie Pecresse (2143 imza), henüz adaylığını resmi olarak açıklamayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (1463 imza) ve Sosyalist Partisi adayı Anne Hidalgo (1177 imza) ilk üç sırada yer alıyor.

Ayrıca Fabien Roussel'in 582, Nathalie Arthaud'un 559, Yannick Jadot'un 565 ve Jean Lassalle'in 561 imzası bulunuyor.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu, 10 Nisan'da yapılacak.

Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.