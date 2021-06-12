Fransa'da aşırı sağ karşıtı "özgürlük yürüyüşü"

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi aşırı sağı protesto etmek için sokaklara dökülerek, "özgürlük yürüyüşü" adı altında gösteri düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi aşırı sağı protesto etmek için sokaklara dökülerek, "özgürlük yürüyüşü" adı altında gösteri düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te sol sendikalar ile sol görüşlü derneklerin öncülüğünde aşırı sağ karşıtı gösteri düzenlendi. Başkentin 17'nci bölgesindeki Porte de Clichy'de toplanan binlerce kişi, uzun bir güzergah üzerinden Republique Meydanı'na yürüdü. Fransa'da son yıllarda aşırı sağ fikirlerin yükselişiyle birlikte faşizm yanlısı düşüncelerin de gittikçe arttığını belirten göstericiler, pankart ve dövizler taşıdı. Aşırı sağın fikirlerine karşı bir araya gelen aşırı sağ karşıtlarının "Özgürlük Yürüyüşü" adı altında düzenlendiği gösteriye, her meslek ve kuruluştan kişilerin katıldığı görüldü.

İş yeri ve günlük hayatta ırkçı ve cinsiyetçi söylemler ve eylemlerin hızla yayıldığına işaret eden göstericiler, özgürlüklere ve sosyal haklara yönelik saldırıların arttığını vurguladı.

Gösteri, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilirken, gösteriyi organize eden sendika ve sivil toplum kuruluşlarının da güvenliğe yardımcı oldukları görüldü. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı