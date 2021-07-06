Fransa'da aşı ve sağlık kartı zorunlu hale gelebilir

Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonuna karşı Ulusal Meclis'teki grup başkanlarına yazdığı mektupta, aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulaması teklifini sundu.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonuna karşı Ulusal Meclis'teki grup başkanlarına yazdığı mektupta, aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulaması teklifini sundu.

Fransa'da korona virüsün Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonlu vakaların artmasıyla birlikte hükümet yeni önlemler planlamaya başladı. Fransa Başbakanı Jean Castex, Ulusal Meclis'teki grup başkanlarına yazdığı mektupta, aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulaması teklifini sundu. Mektubu geçtiğimiz perşembe günü grup başkanlarına gönderdiği öğrenilen Castex'in, konu ile alakalı yazılı cevap beklediği ifade edildi.

Başbakan Castex, "Fransızlara bir kez daha zor kısıtlamalar getirmekten kaçınmak için yeni önlemler gerekmekte" açıklaması ile grup başkanlarına çağrıda bulundu. Castex'in grup başkanlarına önerdiği önlemler arasında "aşı zorunluluğu" ve Covid-19 hastası olanlar için "izolasyon zorunluluğu" getirmek olduğu belirtildi.

Castex'in önerdiği diğer önlemler ise, negatif test, iyileşme belgesi veya aşı sertifikasını tescilleyen ve belirli yerlere erişim imkanı sağlayan bir sağlık kartı uygulaması başlatmak olduğu aktarıldı.

(Özlem Kaplan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı