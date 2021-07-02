Fransa'da aşı karşıtları Kovid-19 aşı merkezini hedef aldı
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Fransa'da aşı karşıtları Kovid-19 aşı merkezini hedef aldı

Fransa'da aşı karşıtları Kovid-19 aşı merkezini hedef aldı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın güneydoğusundaki Nice kentinde aşı karşıtları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezini hedef aldı.

Fransa'nın güneydoğusundaki Nice kentinde aşı karşıtları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezini hedef aldı.

Nice Matin gazetesinin haberine göre, aşı karşıtları, kentteki Las Planas aşı merkezine ait çadır ile masa üzerine "Aşı öldürür", "Utanın" ve "Aşıdan kurtulun" gibi yazılar yazdı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve eylemi yapanların tespit edilmesi için güvenlik kameralarının incelendiği kaydedildi.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, yaptığı açıklamada, kent yönetimi olarak suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Estrosi, eylemin, kendisinin Kovid-19 sağlık kartı uygulama kararına bir tepki olduğunu savunarak "Hükümet aşıyı zorunlu yapmayı değerlendirirken, dördüncü bir dalga belirmesi muhtemelken, aşı karşıtı komplocuların bizi riske atmasını kabul edemeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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