Fransa'da aşı karşıtları bir kez daha sokağa indi
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Fransa'da aşı karşıtları bir kez daha sokağa indi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başkent Paris'in 4 farklı noktasının yanı sıra ülke genelinde birçok kent ve kasabada gerçekleştirilen gösterilerde hükümetin aşı politikaları protesto edildi.

Başkent Paris'in 4 farklı noktasının yanı sıra ülke genelinde birçok kent ve kasabada gerçekleştirilen gösterilerde hükümetin aşı politikaları protesto edildi.

Marsilya, Lyon, Montpelier, Nantes ve Toulouse kentlerinde düzenlenen

gösterilerde "Özgürlük" ve "Sağlık kartına hayır" sloganları atılırken, Paris sokakları ise "Katil Macron", "Macron istifa" ve "Özgürlük" sloganları ile çınladı.

Paris sokaklarında yaklaşık 13 bin 500 kişinin gösterilere katıldığı tahmin

edilirken, geçtiğimiz hafta Champs-Elysees'de polis ve göstericiler arasında arbede çıkması nedeniyle bu defa yaklaşık 3 bin polis memuru görevlendirildi.

Fransa'da aşı karşıtları bir kez daha sokağa indi
Fransa'da aşı karşıtları bir kez daha sokağa indi
Fransa'da aşı karşıtları bir kez daha sokağa indi
Fransa'da aşı karşıtları bir kez daha sokağa indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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