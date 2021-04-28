Fransa'da ASALA'yı kınayan paylaşımı beğenen Türk meclis üyesi zorla istifa ettirildi
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Fransa'da ASALA'yı kınayan paylaşımı beğenen Türk meclis üyesi zorla istifa ettirildi

Fransa'da ASALA'yı kınayan paylaşımı beğenen Türk meclis üyesi zorla istifa ettirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Fransa'nın Valence kentinde Türk belediye meclis üyesi Yasin Yıldırım, Ermeni terör örgütü ASALA saldırılarında şehit olan Türk diplomatların anısına paylaşılan görseli beğendiği için istifa etmek zorunda bırakıldı.

Fransa'nın Valence kentinde Türk belediye meclis üyesi Yasin Yıldırım, Ermeni terör örgütü ASALA saldırılarında şehit olan Türk diplomatların anısına paylaşılan görseli beğendiği için istifa etmek zorunda bırakıldı.

Fransa'nın Valence kentinde belediye meclis üyesi Yasin Yıldırım, Ermeni terör örgütü ASALA saldırılarında şehit olan Türk diplomatların anısına sosyal medyada paylaşılan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının "Ermeni terörü saldırılarında şehit diplomatlarımız" başlıklı görselini beğendi. Ermeni derneklerinin şikayeti ve baskısı üzerine, Belediye Başkanı Nicolas Daragon, Yıldırım'dan istifa etmesini istedi. Belediye tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, "Çok sayıda dernek tarafından uyarılan Daragon, bu sabah Yasin Yıldırım'dan istifa etmesini istedi" denildi. Artan baskılar üzerine Yıldırım, görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Dışişleri Bakanlığından Yıldırım'a destek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yıldırım'ın istifaya zorlanmasına tepki göstererek, "İfade özgürlüğü konusunda her fırsatta ders vermeye çalışanlar, huzurlarını bozan gerçeklerle karşılaşınca her türlü baskıyı kendilerine hak görüyor. Terör örgütü ASALA'nın şehit ettiği diplomatlarımızı yad eden bir siyasetçinin istifaya zorlanması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Yasal değil

Fransa'da soykırım iddiasının inkarını suç olarak tanımlayan, 1 yıl hapis ile 45 bin euro para cezası verilmesine yönelik yasa parlamentodan çıkmış ancak Anayasa Konseyi tarafından ifade özgürlüğüne aykırı bulunarak iptal edilmişti. Bu nedenle Ermenilere yönelik "sözde soykırım" ülkede 29 Ocak 2001'de çıkarılan yasa ile tanınmış olsa da soykırımı inkar etmek yasal olarak cezalandırılamıyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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