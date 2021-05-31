Fransa'da aranan eski asker yakalandı
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Fransa'da aranan eski asker yakalandı

Fransa'da aranan eski asker yakalandı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın güneybatısındaki Dordogne vilayetinde, dün jandarmalara ateş ettikten sonra kaçan eski askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Fransa'nın güneybatısındaki Dordogne vilayetinde, dün jandarmalara ateş ettikten sonra kaçan eski askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, dünden bu yana aranan eski asker Terry Dupin'in yakalanarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Dordogne Jandarma Komutanlığı, Dordogne'da bir ormana kaçan Dupin'in çıkan çatışma sonrası yakalandığını, askerler arasında yaralanan olmadığını bildirdi.

Dupin, dün sabah saatlerinde aile içi şiddet ihbarıyla evine gelen jandarmalara ateş açtıktan sonra ormanlık alana kaçmıştı.

Jandarma, aile içi şiddet nedeniyle daha önce 4 kez hüküm giyen 29 yaşındaki ağır silahlı eski asker için arama ilanında, "tehlikeli ve cinayete meyilli" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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