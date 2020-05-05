Fransa'da aralıkta hasta olan birinin Covid-19 testi pozitif çıktı, ilk vaka ocakta açıklanmıştı

Koronavirüsün Fransa'da, resmi açıklamada belirtilenden bir ay önce yayılmaya başladığı ortaya çıktı. Fransız doktor Yves Cohen, Aralık 2019'da zatürre teşhisi koydukları bir hastadan o dönemde alınan örneklere Covid-19 testi yaptıklarını ve testin iki kez pozitif çıktığını açıkladı

Fransa'da aralık ayında zatürre olan bir hastanın solunum yolundan alınan örneklerde yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Ancak ülkedeki ilk resmi Covid-19 vakası 24 Ocak'ta açıklanmıştı.

Testleri yapan doktorlar, aslında ülkedeki ilk hastanın 80 yaşındaki Çinli turistin olmadığı, ve aralık ayında virüsü kapan zatürre hastasının Çin ile hiç bir bağlantısının olmadığını ileri sürdü. Fakat bu kişinin virüsü nasıl kaptığı henüz bilinmiyor. Euronews.com'da Görüntüle