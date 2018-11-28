Fransa'da Aralık Ayında Doğalgaz Fiyatları Yüzde 2 Oranında Düşecek

Fransa'da ithalat fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle konutlarda doğalgaz fiyatlarında 1 Aralık itibariyle % 2.4 oranında bir fiyat indirimi öngörülüyor.

Fransa Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu CRE, Fransa'da 4.6 milyon civarında konut müşterisi tarafından enerji şirketi Engie'ye ödenen gaz tarifelerinde 1 Aralık'tan itibaren yüzde 2,4'lük bir düşüş önerisinde bulundu. Nihai bir karar için hükümete gaz ve elektrik tarifeleri öneren CRE, önerilen düşüşün altı ay içinde ilk defa toptan pazarlardaki ithalat fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığını söyledi.

Fransa Yüksek İdari Mahkemesi'nin geçen yıl aldığı karar çerçevesinde doğalgaz fiyatlarını düzenleme uygulamasının 2023'e kadar tamamlanması bekleniyor. Mahkeme, CRE tarafından belirlenen tarifelerin rekabete zarar verdiğine ve AB düzenlemelerine aykırı olduğuna hükmetmişti.