Fransa'da Alex fırtınasında kaybolan bir kişinin cesedine 4 ay sonra ulaşılabildi
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Fransa'da Alex fırtınasında kaybolan bir kişinin cesedine 4 ay sonra ulaşılabildi

29.01.2021 01:07 | Son Güncelleme: 29.01.2021 01:10
Fransa'da Alex fırtınasında kaybolan bir kişinin cesedine 4 ay sonra ulaşılabildi

Fransa'nın güneyinde Ekim'de meydana gelen Alex fırtınasında kaybolan kişilerden birinin cesedine ait bir parça bulundu.

Fransa'nın güneyinde Ekim'de meydana gelen Alex fırtınasında kaybolan kişilerden birinin cesedine ait bir parça bulundu.

Adli kaynaklar, ülkenin güneyindeki Narbonne kenti açıklarında kopmuş bir insan bacağı bulunduğunu açıkladı. Yapılan inceleme sonucu bacağın 2 Ekim 2020'de Roquebilliere köyünde fırtınada kaybolan bir kişinin cesedine ait olduğu ortaya çıktı.

Böylece fırtına başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken kaybolan 8 kişiden hala haber alınamadı.

Ülkenin güneyinde 1 Ekim'de etkili olan Alex fırtınasında 9 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi kaybolmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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