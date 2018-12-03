Fransa'da Akaryakıt Zammı Protestolarının Bilançosu

Fransa'da Akaryakıt Zammı Protestolarının Bilançosu

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenen akaryakıt zammı protestolarına geçen pazar günü 136 bin kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 263 kişinin yaralandığını ve 630 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenen akaryakıt zammı protestolarına geçen pazar günü 136 bin kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 263 kişinin yaralandığını ve 630 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: Euronews.com

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