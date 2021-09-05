Fransa'da, Afganistan halkına destek amacıyla gösteri düzenlendi
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Fransa'da, Afganistan halkına destek amacıyla gösteri düzenlendi

Fransa'da, Afganistan halkına destek amacıyla gösteri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'nın başkenti Paris'te Afganistan halkını desteklemek amacıyla eylem yapıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Afganistan halkını desteklemek amacıyla eylem yapıldı.

Birçok derneğin çağrısıyla Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Afganistan bayraklarıyla uluslararası toplumun, Afgan halkı ve tehdit altındaki Afganlarla dayanışma talep etti.

31 Ağustos'ta yapılması planlanan ancak Paris Valiliğince bugüne ertelenen gösteride, Afganistanlı mültecilerin Fransa'ya kabul edilmeleri istendi.

Gösterinin organizatörlerinden Afganistan Çocukları Derneği Başkanı Reza Jafari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afgan halkıyla dayanışma için bir araya geldiklerini belirterek, "Avrupa ve uluslararası toplumun, insanların Afganistan'dan ayrılabilmesi için insani koridorun açılması konusunda Taliban ile müzakere etmesini istiyoruz. Çünkü bugün Taliban iktidarda." diye konuştu.

Jafari, uluslararası toplumun Afgan halkını "terk ettiğini" ancak bu gösteriyi onlara desteklerini ifade etmek için düzenlediklerini dile getirdi.

"Fransa'dan ülkede bulunan ve sonradan gelecek olan Afganlara iltica hakkı vermesini istiyoruz." diyen Jafari, Fransa'nın Cenevre Sözleşmesi'ni imzaladığını, bu sözleşmenin iltica ve göç konusunda öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Soyadını vermek istemeyen Roselyne, Afgan halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve ülkeye gelmek istemeleri halinde onları ağırlayacaklarını belirtti.

Roselyne, ihtiyaç halinde Afganların barınması konusunda yardımcı olabileceğini söyledi.

Fransa'nın Afganistan'dan tahliye ettiği Afganların sayısının yeterli olmadığını ifade eden Roselyne, bu sayının 10'a veya 100'e katlanması gerektiğini kaydetti.

Paris'e eğitim için gelen İtalyan genç öğrenci Anna da Avrupa'nın ve uluslararası toplumun, Afgan halkıyla dayanışma göstermesi gerektiğini belirtti. Anna, "Fransız hükümetinden ve Avrupa'dan Afganlar için insani koridor açmasını talep etmek için buradayım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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