Fransa'da Afgan mültecilerin polis zoruyla Paris'ten çıkarıldığı iddia edildi
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Fransa'da Afgan mültecilerin polis zoruyla Paris'ten çıkarıldığı iddia edildi

Fransa'da Afgan mültecilerin polis zoruyla Paris'ten çıkarıldığı iddia edildi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da İçişleri Bakanlığının emriyle çoğunluğu Afgan 60 kadar göçmenin başkent Paris'ten polis zoruyla çıkarıldığı ileri sürüldü.

Fransa'da İçişleri Bakanlığının emriyle çoğunluğu Afgan 60 kadar göçmenin başkent Paris'ten polis zoruyla çıkarıldığı ileri sürüldü.

Utopia56 adlı sivil toplum kuruluşu, Twitter hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, Paris'te dün gece Fransız polisinin İçişleri Bakanlığının direktifiyle ellerinde göz yaşartıcı gaz ve coplarla çoğunluğu Afganlardan oluşan 60 kadar evsiz mülteciyi kent dışına çıkardığını belirtti.

Bu kişilere barınma imkanı sunulmadığı, acil barınma yerlerinin dolu olduğu, günlerdir, belki de aylardır iltica taleplerinin incelenmesini bekleyen mültecilerin, çadır ve barınma ihtiyaçlarının derneklerce karşılandığı aktarılan açıklamada, "Her gece güvenlik güçleri, sokaklarda kalan insanlara karşı göz yaşartıcı gaz kullanıyorlar. Dün gece Solidarite Migrants Wilson derneğinin gönüllülerinin varlığı bunu yapmalarını engelledi. Vatandaş seferberliği, devletin anayasaya aykırı tacizlerine karşı savunma duvarımız." ifadesine yer verildi.

Utopia, 15 Ağustos Pazar günü yaptığı paylaşımda da 1 haftadır polislerin her akşam Afgan mültecileri taciz ettiğine dair görüntüler paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Macron'un Afganistan'dan mülteci akınına dair açıklaması tepki çekmişti

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 16 Temmuz'da Afganistan'daki duruma ilişkin Avrupa'nın, Afganistan'daki krizin yol açacağı mülteci akınına karşı inisiyatif alacağını söylemesi ve "Kayda değer düzensiz göç dalgaları beklemeli ve kendimizi korumalıyız." ifadeleri tepki çekmişti.

Macron'un tavrı ülkesindeki aşırı sağcı Marine Le Pen'e benzetilerek, insanlar hayatlarını kurtarma derdindeyken, Fransa Cumhurbaşkanının seçim yatırımını öncelediği yorumları yapılmıştı.

Tepkiler üzerine Macron, söz konusu açıklamalarının çarpıtıldığını, Fransa'nın en fazla tehdit altındakileri koruduğunu ve korumaya devam edeceğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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