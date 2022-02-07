Fransa'da "acil kan bağışı" çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da "acil kan bağışı" çağrısı

AA, Esra Taşkın - Güncel
 - Güncelleme:
Fransa'da

Fransa'da kan stoklarındaki düşüş nedeniyle "acil kan bağışı" çağrısı yapıldı.

Fransa'da kan stoklarındaki düşüş nedeniyle "acil kan bağışı" çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fransa'daki kan bağışının hiç olmadığı kadar düştüğünü belirterek, stokların iyice azalması nedeniyle herkesi "acil kan bağışı"nda bulunmaya çağırdı.

Fransa Kan Bankası (EFS) resmi sitesinde kan bağışı çağrısını flaş olarak geçti.

Çağrıda kan vermek için sağlık veya aşı ruhsatının zorunlu tutulmadığı kaydedildi.

Daha önce de belirli aralıklarla kan bağışı çağrısı yapılan Fransa'da, Kovid-19 krizi nedeniyle kan stoklarının bitme seviyesine geldiği ifade ediliyor.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Kan Bağışı, Twitter, Fransa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title