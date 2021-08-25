Fransa'da acil iniş öncesi uçaktan atlayan yardımcı pilot kayıp
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Fransa'da acil iniş öncesi uçaktan atlayan yardımcı pilot kayıp

Fransa'da acil iniş öncesi uçaktan atlayan yardımcı pilot kayıp
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa'da acil iniş öncesi küçük uçaktan denize atlayan yardımcı pilotun kayıp olduğu belirtildi.

Fransa'da acil iniş öncesi küçük uçaktan denize atlayan yardımcı pilotun kayıp olduğu belirtildi.

Fransa'nın Biscarosse bölgesinde, Piper model küçük uçak sahile acil iniş yaptı. Uçağın yardımcı pilotunun acil iniş öncesi denize atladıktan sonra kaybolduğu bildirildi. Uçaktaki eğitmen pilotun ise durumunun iyi olduğu ancak 32 yaşındaki yardımcı pilotu arama çabalarının olumsuz sonuçlandığı belirtildi. Yardımcı pilotun atlamadan önce can yeleği giymediği açıklandı.

Fransız ekipler kayıp pilotu bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına helikopter ve sürat teknelerinin de katıldığı öğrenildi.

Öte yandan, bazı yerel gazeteler uçağın yardımcı pilotunun binlerce metre yükseklikten atlayarak intihar etme ihtimaline işaret etti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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