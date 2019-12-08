Fransa'da AA foto muhabiri ve iki gazetecinin yaralandığı olaylar hakkında soruşturma başlatıldı

08.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:14

Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı protestolar sırasında Anadolu Ajansı Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın ve iki gazetecinin polis şiddeti nedeniyle yaralandığı iddialarının ardından Paris Savcılığı soruşturma başlattı.



Bir eylemcinin de iki polis tarafından dövülerek yaralandığı iddia edilen olaylar hakkındaki soruşturmanın Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından yürütüleceği açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle