Fransa'da AA foto muhabiri ve iki gazetecinin yaralandığı olaylar hakkında soruşturma başlatıldı
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Fransa'da AA foto muhabiri ve iki gazetecinin yaralandığı olaylar hakkında soruşturma başlatıldı

Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı protestolar sırasında Anadolu Ajansı Paris Muhabiri Mustafa Yalçın ve iki gazetecinin polis şiddeti nedeniyle yaralandığı iddialarının ardından Paris Savcılığı soruşturma başlattı

08.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:14
Fransa'da AA foto muhabiri ve iki gazetecinin yaralandığı olaylar hakkında soruşturma başlatıldı

'da hükümetin emeklilik reformuna karşı protestolar sırasında Foto Muhabiri ve iki gazetecinin polis şiddeti nedeniyle yaralandığı iddialarının ardından Paris Savcılığı soruşturma başlattı.


Bir eylemcinin de iki polis tarafından dövülerek yaralandığı iddia edilen olaylar hakkındaki soruşturmanın Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından yürütüleceği açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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