Fransa'da 88 yaşındaki sürücü 191 kilometre hızla radara takıldı
Fransa'da "aşı randevusuna geç kalmama" gerekçesiyle 191 kilometre hız yapan 88 yaşındaki sürücünün ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi.
Fransa'da "aşı randevusuna geç kalmama" gerekçesiyle 191 kilometre hız yapan 88 yaşındaki sürücünün ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi.
Ülkenin doğusundaki Bas Rhin bölgesi jandarmasından yapılan açıklamada, Bischoffsheim'de trafik ekiplerinin radarına 191 kilometre hızla bir aracın takıldığı belirtildi.
Polis ekiplerinin aracı durdurduğu ve 88 yaşındaki sürücüsünün güvenlik güçlerine "Aşı randevuma geç kalıyorum." dediği belirtilen açıklamada, sürücünün aşı randevusuna gittiğini ispatlamasına rağmen ehliyetine el konularak aracının trafikten men edildiği kaydedildi.
Fransa'da ocak ayında başlatılan aşılama programında 75 yaş üzerindekilere öncelik tanınıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru