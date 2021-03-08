Fransa'da 8 Mart'ta kadınlardan grev
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Fransa'da 8 Mart'ta kadınlardan grev

08.03.2021 22:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:21
Fransa'da 8 Mart'ta kadınlardan grev

Fransa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde greve giden kadınlar, düzenlenen yürüyüşle cinsiyet ayrımını protesto etti.

Fransa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde greve giden kadınlar, düzenlenen yürüyüşle cinsiyet ayrımını protesto etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü birçok ülkede renkli görüntülere sahne olurken, bazı ülkelerde ise protesto gösterilerine dönüştü. Fransa'da çalışan kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde greve giderek, kadın-erkek eşitsizliğini protesto etti. Başta başkent Paris olmak üzere Toulouse, Besançon, Lyon ve Marsilya gibi belli başlı büyük kentlerde protesto yürüyüşleri düzenlendi. Göstericiler, "Kadınlar durduğunda her şey durur" sloganı atarken, kadınların maruz kaldığı eşitsizliği, ayrımcılığı ve şiddeti kınadı. Yürüyüş boyunca dans eden ve slogan atan binlerce kadın, eşit haklara sahip olana kadar mücadele etmeye devam edeceklerinin belirtti.

8 büyük sendikanın 7'si tarafından yayınlanan ortak bildiride, kadınların ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi için müzakere başlatılması çağrısında bulunuldu.

Başbakan Jean Castex ise, "Eşit iş için ilerleme kaydedilmiş olsa bile maaşın henüz eşit olmaması kesinlikle anormal" ifadelerini kullandı. Castex, hükümet tarafından tüm kadınlara güven vermek için "kadına yönelik şiddetle mücadele" ve "nafaka ödemesi reformunun uygulanması" olmak üzere iki konuya öncelik verileceğini açıkladı.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

Fransa'da 8 Mart'ta kadınlardan grev
Fransa'da 8 Mart'ta kadınlardan grev
Fransa'da 8 Mart'ta kadınlardan grev
Fransa'da 8 Mart'ta kadınlardan grev
Fransa'da 8 Mart'ta kadınlardan grev
Fransa'da 8 Mart'ta kadınlardan grev
Fransa'da 8 Mart'ta kadınlardan grev
Fransa'da 8 Mart'ta kadınlardan grev
Fransa'da 8 Mart'ta kadınlardan grev
Fransa'da 8 Mart'ta kadınlardan grev

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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