Fransa'da 7 aşırı solcu eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı

Fransa'da şiddet eylemi hazırlığında oldukları şüphesiyle 7 aşırı solcunun gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, terörle mücadele savcılığınca aylar önce açılan soruşturmada, aşırı solcu bazı kişilerin polise karşı terör eylemi hazırlığında olduğu tespit edildi.

İç Güvenlik Genel Direktörlüğüne (DGSI) bağlı polisler, salı günü Paris, Toulouse ve Dorogne bölgelerinde, 30 yaşlarında 9 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişilerin ikisinin araç ve evlerinde yapılan aramada, silah ve mühimmat bulundu.

Üç günlük gözaltı sonrası 9 kişiden 7'si mahkemeye sevk edildi, 2 kişi serbest bırakıldı.

Bu kişilere terör eylemi hazırlığında olma suçlaması yöneltilmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru