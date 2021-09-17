Fransa'da 6 milyon düşük gelirli haneye 100 euroluk elektrik yardımı - Haberler
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Fransa'da 6 milyon düşük gelirli haneye 100 euroluk elektrik yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Fransa'da 6 milyon düşük gelirli haneye 100 euroluk elektrik yardımı

Fransa'da hükümet, elektrik fiyatlarındaki yüzde 0,4 artış nedeniyle düşük gelirli 6 milyon haneye "enerji kuponu" adında 100 euroluk tek seferlik destek sağlayacak.

Fransa'da hükümet, elektrik fiyatlarındaki yüzde 0,4 artış nedeniyle düşük gelirli 6 milyon haneye "enerji kuponu" adında 100 euroluk tek seferlik destek sağlayacak.

Fransa'da, elektrik fiyatlarında yaşanan yüzde 0,4 artışın ardından hükümetten, düşük gelirli hanelere yardım açıklaması geldi. Fransa hükümeti tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, yaklaşık 6 milyon düşük gelirli hanenin mevcut fiyat artışları karşısında enerji faturalarını ödemelerine yardımcı olmak için 100 euroluk istisnai bir çekten yararlanacağı ifade edildi. Uygun hanelerin herhangi bir işlem yapmak zorunda kalmayacakları ve bu istisnai yardımı, elektrik, yakıt, gaz gibi ısıtma yöntemlerine bakılmaksızın Aralık ayında mektupla alacakları öğrenildi.

Öte yandan Fransa'da, Cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşık 7 ay kala artan enerji fiyatları hükümet için hassas bir konu. Ayrıca Fransa'da enerji konusu, 2018 yılı sonunda Sarı Yeleklilerin hareketini tetikleyen sebeplerden biri olmuştu. - PARİS

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Haber: Fransa'da 6 milyon düşük gelirli haneye 100 euroluk elektrik yardımı - Haberler
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