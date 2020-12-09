Fransa'da 6 kişiyi taşıyan helikopteri düştü

Fransa'nın Savoie bölgesinde ikisi kurtarma ekibi mensubu olan 6 kişiyi taşıyan helikopter düştü.

Fransa'nın Savoie bölgesindeki Bonvillard kentinde bir helikopter düştü. Fransız Havacılık Birimine ait olduğu öğrenilen helikopterde 2'si kurtarma ekibi mensubu toplam 6 kişinin bulunduğu belirtildi. Düşme sebebi bilinmeyen helikopterden kendini atan pilotun yetkililere haber vermesiyle arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Öte yandan, yaklaşık 40 kişilik bir ekibin helikopteri bulmak için sevk edildiği öğrenildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı