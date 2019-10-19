Fransa'da 59 vekil Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınmasını istedi

19.10.2019 21:03

Fransa Ulusal Meclisi'nde yer alan 8 siyasi gruptan 59 vekil, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ankara'ya yönelik yaptırımların başlatılması ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için harekete geçme çağrısı yaptı.



Fransız vekiller, Macron'dan Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanması ve 'Kürt müttefiklerine' yardım edilmesi için her türlü çabayı göstermesini istedi. Euronews.com'da Görüntüle