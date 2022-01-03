Fransa'da 58 bin 432 Kovid-19 vakası kaydedildi - Haberler
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Fransa'da 58 bin 432 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da 58 bin 432 Kovid-19 vakası kaydedildi
AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da, 58 bin 432 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Fransa'da, 58 bin 432 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, ülke genelinde 58 bin 432 Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 91 kişi yaşamını yitirdi.

Hastanelerde halen 3 bin 572'si yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 43 kişi tedavi görüyor.

Fransa'da, 31 Aralık Cuma günü, 232 bin 200 vaka ile Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

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