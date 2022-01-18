Fransa'da 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan kayakçıya soruşturma - Haberler
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Fransa'da 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan kayakçıya soruşturma

Fransa'da 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan kayakçıya soruşturma
AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın güneyindeki Haute-Savoie bölgesinde bir kayakçıya, 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne yol açtığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Fransa'nın güneyindeki Haute-Savoie bölgesinde bir kayakçıya, 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne yol açtığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Flaine Kayak Merkezi'nde cumartesi günü bir grupla kayak dersi alan ve grubun en arkasında duran Ophelie adındaki kız çocuğuna, kayarak gelen bir kişi hızla çarptı.

Gönüllü yerel itfaiyeci olan kayakçı, çarptığı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı ancak Ophelie helikopterle hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.

Çocuğa çarpan kayakçıya, taksirle adam öldürme suçundan soruşturma açıldı.

Savcı ayrıca adamın denetim altında tutulmasını istedi.

Kayakçıya, taksirle adam öldürme suçu yöneltilirse 3 yıla kadar hapis ve 45 bin avro para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

Kayak Merkezi, Cumartesi, Fransa, Güncel, Haber

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