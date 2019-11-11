Fransa'da 5,4 büyüklüğünde deprem
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Fransa'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Fransa'nın güneydoğusundaki Montelimar kenti yakınlarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:12
Fransa'da 5,4 büyüklüğünde deprem

'nın güneydoğusundaki Montelimar kenti yakınlarında 5,4 büyüklüğünde meydana geldi.

Fransa Deprem Merkezi, Montelimar yakınlarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı.

Depremin , Montpellier, Saint-Etienne, Grenoble, Avignon ve Marsilya şehirlerinde de hissedildiği belirtildi.

Ardeche Valiliğinden yapılan açıklamada, Teil kasabasında da hissedilen depremde 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Teil'de bazı binalarda hasar oluştuğu ifade edilerek, bölge sakinlerine evlerini terk etmeleri ve geçici barınma merkezine gitmeleri çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA
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